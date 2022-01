Carlos Pinho, presidente do Arouca: "Claro que vamos buscar mais reforços"

Declarações do presidente do Arouca na antecâmara do encontro com o Benfica, da ronda 19 do campeonato.

Praticamente sem treinar: "Claro que é sempre difícil quando acontece uma coisa destas.

Com estes jogos eles ganham outra força, porque jogar com o Benfica qualquer equipa quer jogar. Muitas vezes, vão buscar forças onde não as há."

Confiança em cima: "Nunca vou abaixo. Claro que a posição não é muito favorável, mas com a garra dos jogadores claro que vamos dar a volta a isto. Não era fácil. Quando se sobe para a I Liga o primeiro ano custa sempre, mas com a experiência de outros anos vamos conseguir objetivos."

Sobre David Simão e mais reforços: "Veio para o Arouca porque é um guerreiro que já foi do Arouca e continua a ser, a paixão dele pelo Arouca é muito grande, foi por isso que o fomos buscar. Claro que vamos buscar mais reforços, o Arouca precisa de mais reforços para conseguir os objetivos. De décimo para baixo quase não há diferenças. Estamos a 2/3 pontos para dar o salto, vai ser brevemente."

Assistência: "De todas as vezes que jogámos com o Benfica nunca tive o campo com tão pouca gente. Era sempre tudo cheio. Este ano com a pandemia e resultados não favoráveis para o Benfica tivemos esta situação. Com muita pena minha porque clubes mais pequenos estão sempre à espera que um grande para fazer algum dinheiro. Não deu, vamos aguentar com o que temos."