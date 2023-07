Namorada de Gyokeres foi apontada, mas não irá reforçar o Sporting

Amanda Nildén, futebolista sueca, joga na equipa feminina da Juventus.

Gyokeres vai reforçar o Sporting e tem a particularidade de partilhar com a namorada de longa data a mesma profissão. Amanda Nildén joga como central na Juventus e foi este sábado um nome "lançado" como hipótese para seguir as pisadas do companheiro e rumar a Lisboa, para a equipa feminina dos leões. Um cenário que, sabe O JOGO, não se coloca.

Amanda é uma atleta de muita qualidade e com vontade de outra projecão de carreira, não tendo sido, por outro lado, abordada pelo Sporting.

Foi campeã em 2021/22 e representou a equipa de Turim na Liga dos Campeões, onde se ficou pela fase de grupos. Este ano ficou em segundo na Serie A feminina, mas manteve a rota da Champions. Venceu ainda a Taça à Roma, que foi a equipa campeã.

Gyokeres e Nildén conhecem-se desde a adolescência, ainda quando jogavam no clube Brommapojkarna, situado nos subúrbios de Estocolmo. Nildén acompanhou depois Gyokeres no Brighton.

A equipa feminina do Sporting, recorde-se, tem o início da pré-época agendado para dia 13 e na próxima semana serão conhecidas caras novas para o plantel de 2023/24.