Gyokeres a caminho de Lisboa para assinar pelo Sporting

Acordo está fechado e avançado sueco vai cumprir exames médicos em breve.

Viktor Gyokeres está muito próximo de reforçar o Sporting e já está a caminho de Lisboa para assinar pelos leões, sabe O JOGO. O avançado cumprirá exames médicos e aguarda a troca de documentação entre o emblema verde e branco e o Coventry City.

O acordo entre os clubes está fechado por 20 milhões de euros, mais quatro em variáveis, e o internacional sueco vai assinar contrato válido por cinco temporadas com os leões, sendo certo que ficará também com uma cláusula de rescisão elevadíssima, na ordem dos 100 milhões de euros. Na contabilidade final, o emblema do Championship acabou por vergar o leão e obrigá-lo a despender a maior verba de sempre por um jogador.

A viagem relâmpago de Frederico Varandas e Hugo Viana a Inglaterra, e a pressão quase diária exercida pelo empresário, revelou-se determinante para o desfecho.

Quem recebeu com enorme satisfação a notícia da conclusão das negociações foi Rúben Amorim, que apontou ao jogador sueco e nunca hesitou. Apesar de ter demonstrado muita resistência à chegada de um novo jogador para a zona mais avançada do terreno durante a época passada, Amorim reconheceu que estava equivocado e decidiu sugerir o ex-Coventry aos dirigentes leoninos.

Depois de muitos avanços e recuos, houve luz verde e o negócio acabou por concretizar-se ontem, ao final da tarde, com os leões a cederem às pretensões do emblema inglês.

Aos 25 anos, Gyokeres dá um novo rumo à carreira, iniciando o trajeto na liga portuguesa. Pretendido por vários clubes da Premier League, o jogador deu sempre prioridade ao Sporting, até porque gostou da abordagem leonina durante o período negocial. Certo, é que o jogador sueco atingirá também o teto salarial dos leões, colocando-se entre os mais bem pagos do plantel.