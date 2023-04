Avançado do PSG e a companheira, Bruna Biancardi, anunciaram nas redes sociais que vão ser ter um filho.

Neymar vai ser pai pela segunda vez. O avançado brasileiro recorreu às redes sociais para, em conjunto com Bruna Biancardi, anunciar a gravidez da namorada. Será o primeiro filho do casal, mas o segundo do futebolista do PSG - Davi Luca tem 11 anos e é fruto de uma relação anterior de Neymar.

"Sonhámos com a tua vida, planeámos a tua chegada e saber que estás aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Vais chegar a uma família linda, com irmão, avós, tios e tias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por ti", lê-se na publicação.