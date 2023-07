Djokovic destrói raquete após falhar serviço contra Alcaraz. Veja o momento

Após falhar um serviço no quinto set da final do torneio de Wimbledon, diante de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic descarregou a frustração ao bater com a raquete no poste da rede, destruindo-a [vídeo - Twitter/highlight hell].

