Fernando Alonso recebe penalização e fica em 15.º no GP dos Estados Unidos

Fernando Alonso, no GP dos Estados Unidos

O piloto da Alpine foi penalizado em 30 segundos devido a ter completado a corrida sem um retrovisor, que ficou danificado após um acidente com Lance Stroll (Aston Martin) na 22.ª volta.

Fernando Alonso (Alpine) recebeu uma penalização de 30 segundos no GP dos Estados Unidos, caindo do sétimo lugar, que conseguiu de forma épica após um aparatoso acidente com Lance Stroll (Aston Martin), para o 15.º.

A penalização da Federação Internacional do Automóvel (FIA) surge na sequência de uma queixa da Haas, que denunciou o facto de o piloto espanhol, devido ao acidente, ter conduzido com um espelho retrovisor danificado e que acabou mesmo por se soltar antes do final da corrida.

A FIA considerou que o carro de Alonso ficou em "condições inseguras" e em clara violação do artigo 3.2 do regulamento da Fórmula 1, pelo que deduziu 30 segundos a Alonso, que deixou de estar em lugares que atribuem pontos para o Mundial.

A sanção causou descontentamente no seio da Alpine, que lembrou nas redes sociais que a FIA tem o direito de abanar uma bandeira laranja e preta durante uma corrida caso avalie que um dos carros não reúne as devidas condições de segurança, o que não aconteceu. A marca acrescenta que, após a corrida, o delegado técnico do organismo "considerou que o carro de Alonso estava legal".

"A equipa também acredita que, devido à queixa ter sido apresentada 24 minutos depois do tempo limite estabelecido, esta não deveria ter sido aceite e, consequentemente, a sanção deveria ter sido anulada", lamenta ainda Alpine, visando a Haas.

Apesar dos lamentos da Alpine, tudo indica que a penalização não será anulada e que a épica recuperação de Alonso no GP dos Estados Unidos não resulte em qualquer pontuação para o Mundial de Fórmula 1. Já a Lance Stroll foi atribuída uma dupla sanção, devido a ter sido o responsável pelo acidente com o espanhol.

O piloto da Aston Martin foi penalizado em três lugares na grelha de partida para o Grande Prémio do México, tendo-lhe sido ainda deduzidos dois pontos na sua licença para competir em Fórmula 1.