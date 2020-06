Benavente aponta ao título mundial de Fórmula 2

Piloto português, que fez as classes de Fórmula 1 e Fórmula 2 no ano passado, foi segundo em 2019

Ainda que com datas provisórias e sujeitas às devidas autorizações da Direção Geral de Saúde (DGS) e respetivas câmaras municipais, a Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) já tem um calendário elaborado para o que resta da época no pós-covid-19. Assim, a grande prova, onde competirá a principal figura da modalidade em Portugal, Duarte Benavente, será a 5 e 6 de setembro, em Vila Velha de Ródão, com a primeira de três etapas do Mundial de Fórmula 2.

"Somos candidatos a campeões do mundo de Fórmula 2, que é a segunda categoria mais importante, somos candidatos com o Duarte Benavente. Temos um barco para estrear e o Duarte vai assinar pelo Marítimo, vai ser atleta do clube. Aliás vamos apresentar os barcos no dia em que o Marítimo recebe o Benfica, para a Liga de futebol, na marina do Funchal", disse a O JOGO Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica.

"Eu estou esperançado e a trabalhar para isso, embora nesta fase seja difícil planear o que quer que seja. Esperemos que as coisas corram bem naquelas três provas, porque se houver algum retrocesso poderá mudar tudo", comentou também Duarte Benavente a O JOGO, continuando: "Estou a trabalhar com o que aprendi no ano passado e, como estou mais dentro desta competição, considero-me na luta pelo título. No ano passado fiz toda a temporada de Fórmula 1 e Fórmula 2, sendo que nesta categoria acabei em segundo lugar com um barco já com muito uso. Este ano, com a ajuda dos patrocinadores e do próprio construtor, adquiri mais um barco, que tem dois anos, mas é extremamente competitivo".

Calendário definido

A calendarização está já então acertada, com a Federação Portuguesa de Motonáutica a manter uma aposta firme na formação, desta vez com os GT15, classe que Portugal irá iniciar este ano, numa "clara aposta do presidente que prometeu e cumpriu", conforme referiu Frederico Silva. "Temos barcos e campeonato graças a ele", reconheceu o diretor-desportivo da FPM.

"Em 2020 a motonáutica está a fazer um grande investimento no projeto GT15, no valor de mais de 100 mil euros", confirmou Paulo Ferreira, explicando: "Trata-se da classe que se segue à Fórmula Futuro, ou seja, é a continuação da aposta na formação e no desenvolvimento de novos valores. Desde que ganhei as eleições, sempre foi este o meu foco, a captação e formação de novos valores"

Calendário

25 e 26/07 Nacional de GT15 e T850 Entre os Rios (Penafiel)

26 a 30/08 Mundial e Europeu de Fórmula Futuro Lisboa (Parque das Nações)

5 e 6/09 1.ª etapa mundial de Fórmula 2 Vila Velha de Ródão

13/09 Nacional de Aquabike Marco de Canaveses

19 e 20/09 Nacional de GT15 e T850 Caldas de Aregos (Resende)

26 e 27/09 Nacional de Aquabike Vila Velha de Ródão

26 e 27/09 Fórmula Futuro Vila Velha de Ródão

10 e 11/10 Nacional de GT15 e T850 Portimão

10 e 11/10 Nacional de Aquabike Portimão

30/10 a 1/11 Campeonato da Europa da Aquabik e Endurance Portimão