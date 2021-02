A emotiva mensagem de Gonçalo Alves a Quintana: "Queríamos tanto vencer por ti"

Gonçalo Alves escreveu uma emotiva mensagem a lembrar Alfredo Quintana.

No final do FC Porto-Sporting de hóquei em patins, que terminou empatado 2-2, Gonçalo Alves foi o jogador escolhido para a flash interview, mas foi um momento diferente. Não foi altura para se falar do jogo e do que aconteceu na quadra, mas da partida de Alfredo Quintana. Extremamente emocionado e sem conseguir conter as lágrimas, o hoquista português falou de uma "semana de tristeza" e pediu que todos os adeptos e estrutura dos dragões "honrem a memória" do guarda-redes.

Este domingo, o jogador do FC Porto recorreu às rede sociais para deixar uma emotiva mensagem a Quintana.

"Amigo Quintana... Queríamos tanto vencer por ti e não conseguimos. Tentamos, lutamos e sofremos para chegar ao fim com a vitória, fomos buscar forças onde já não havia, mas no fundo só te queríamos ter aqui ao pé de nós", começa a mensagem de Gonçalo Alves.

"Ainda parece que estou a viver um pesadelo, e que na segunda-feira vou dar-te aquele abraço sentindo que sempre o fazíamos quando nós víamos. Custa muito não ver mais esse sorriso naqueles corredores, mas sempre teremos a tua imagem naquela parede para todos os dias recordarmos o quanto gostava do que fazias e a felicidade que tinhas em estar naquele pavilhão. Será assim que irei recordar te sempre com esse brilho que acarinhava toda a gente", continua.

Leia a mensagem na íntegra: