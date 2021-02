Entre lágrimas, Gonçalo Alves fala da partida de Quintana: "Vamos honrar o legado que ele deixou no FC Porto"

Gonçalo Alves não conseguiu conter as lágrimas ao falar da partida de Alfredo Quintana, que faleceu na sexta-feira.

No final do FC Porto-Sporting de hóquei em patins, que terminou empatado 2-2, Gonçalo Alves foi o jogador escolhido para a flash interview, mas foi um momento diferente. Não foi altura para se falar do jogo e do que aconteceu na quadra, mas da partida de Alfredo Quintana. Extremamente emocionado e sem conseguir conter as lágrimas, o hoquista português falou de uma "semana de tristeza" e pediu que todos os adeptos e estrutura dos dragões "honrem a memória" do guarda-redes.

"Não foi uma semana fácil para o FC Porto, para o clube, para os adeptos, para a estrutura. Foi uma semana de tristeza. Estivemos todos os dias à espera de uma boa notícia, mas não aconteceu. Hoje tentámos tudo para vencer e dedicar a vitória ao Quintana. Quero dizer ao Quintana que, esteja onde estiver, olhe por nós. E dizer que vamos honrar o nome e o legado que ele deixou neste clube, pela excelente pessoa que era e pelo grande atleta que foi a defender as cores do FC Porto. É a mensagem que quero deixar, que todos os adeptos e toda a estrutura honrem a memória desta grande pessoa", afirmou Gonçalo Alves.