UAE Emirates leva António Morgado, vice-campeão mundial de juniores

Vice-campeão mundial de juniores subirá à elite em 2024 e pela porta grande. Equipa de João Almeida superou Ineos e Quick-Step

António Morgado já tem um acordo com a UAE Emirates, que representará a partir de 2024. O ciclista de 19 anos, atualmente na Hagens Berman Axeon, vai dar o salto, ainda com idade de sub-23, para uma das melhores equipas do mundo, que procura ser a mais vitoriosa do ranking. Também disputado pela britânica Ineos e pela belga Quick-Step, com as quais estagiou, a Emirates não hesitou e ofereceu já um contrato com valores importantes ao jovem de Salir do Porto, nas Caldas da Rainha, acreditando no imenso potencial do vice-campeão do mundo de juniores de 2022.