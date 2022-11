Russo Nych e espanhol García são novas apostas da Glassdrive-Q8-Anicolor

"Gigante" vindo da Gazprom é campeão russo e já vive na Feira, sendo vizinho de Mauricio Moreira

Artem Nych, internacional russo de 27 anos, e Sergio García, trepador espanhol de 23, são os principais reforços da Glassdrive-Q8-Anicolor, que já tem o plantel fechado para 2023, ao acrescentar-lhe ainda Julian Madrigal e Duarte Domingues, dois jovens portugueses.

A equipa de Águeda já teve o atual campeão russo - título conquistado em 2021 - no almoço de homenagem que a Glassdrive fez ao plantel, pelo recorde de 30 vitórias esta época, pois Nych, um bom trepador e contrarrelogista, que fez sempre carreira na Gazprom-Rusvelo, vive agora em Santa Maria da Feira, onde, sabe O JOGO, é mesmo vizinho de Mauricio Moreira.

Nych foi oitavo na Volta à Turquia, mostrando subir muito bem para quem tem 1,93 metros, também se destacando pela aceleração, o que lhe valeu o título nacional do seu país em 2021. Já foi 12.º, 13.º e 19.º em Europeus de contrarrelógio, uma boa indicação para a especialidade.

A Glassdrive-Q8 manterá Mauricio Moreira e Frederico Figueiredo, primeiro e segundo da última Volta a Portugal, Luís Mendonça, Rafael Reis, Pedro Silva e Fábio Costa. Na lista de entradas, além do russo destaca-se Sergio García, um trepador de 23 anos ex-Eolo Kometa de quem a equipa também espera muito, e ainda os jovens Julian Madrigal e Duarte Domingues. O primeiro, nascido na Costa Rica, cresceu em Portugal e já se sagrou bicampeão mundial de triatlo nos escalões de formação.

A Glassdrive, por intermédio do seu administrador, Licínio Nunes, e de Marta Araújo, administradora da Saint-Gobain Portugal, anunciou a renovação do patrocínio - extensível à equipa feminina Sicasal/Glassdive - na homenagem que fez aos ciclistas, satisfeita com o retorno recorde de 22,66 milhões de euros.