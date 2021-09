Joaquim Silva conquista 30.° Grande Prémio JN

Joaquim Silva (Tavfer-Mortágua) conquistou este domingo a 30.ª Grande Prémio JN, que liderou desde o primeiro dia.

Trata-se da principal vitória da carreira do penafidelense, que à entrada para a derradeira etapa, com início em Vila Nova de Gaia e chegada em Viana do Castelo, tinha 25 segundos de vantagem para gerir.

O corredor da Tavfer-Mortágua ainda teve uma avaria, mas andou numa fuga com os principais nomes do pelotão e que se desfez por volta dos 100 km.

No resto da etapa, andaram na frente Hugo Nunes (RP-Boavista), Alexander Grigoriev (Atum General Tavira) e Tomas Contte (Louletano).

O trio foi apanhado após a passagem por Valadares, proporcionando um final ao sprint, no qual César Martingil (Atum General Tavira) não perdoou.

Silva sucede a Ricardo Mestre, da W52-FC Porto, que não conseguiu o hexa na última prova por etapas da época, mas ganhou a geral por equipas.