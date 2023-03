GP O JOGO/Leilosoc continua a crescer. Confira as etapas da edição de 2023

Corrida que abre a segunda fase da época nacional tem este ano mais um dia e 200 quilómetros, contando com 18 equipas

A "prova âncora do mês de abril", como lhe chama Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), vai para a estrada entre os dias 22 e 25, iniciará uma nova fase no calendário nacional e estará repleta de novidades. O 11.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc vai ter mais um dia, passando a cinco etapas, aumentando a extensão para 553,6 quilómetros - mais 200 do que em 2022 - e tendo um contrarrelógio de 20,3 km. Inscreveram-se 18 equipas e será uma oportunidade para se ver um português do pelotão nacional a erguer os braços, o que ainda não aconteceu este ano.

"É uma nova fase da época e uma corrida com muito prestígio e qualidade organizativa, o que a torna mais desafiante para os atletas. É uma prova importante do calendário", diz Delmino Pereira, sabendo que a determinação das equipas nacionais vai aumentar para o GP O JOGO, depois de Algarve e Alentejo, as duas provas por etapas anteriores, terem sido dominadas pelas estrangeiras. "As equipas portuguesas já ganharam corridas, os ciclistas ainda não. Esperemos que seja agora", diz o presidente da FPC, achando que para esse facto "não há uma explicação, mas é um sinal de que o ciclismo português está mais internacional e também acontece porque muitos dos grandes corredores nacionais correm agora no exterior".

Sendo das maiores corridas nacionais entre 1987 e 1993, este Grande Prémio reapareceu em 2019, com duas etapas, e tem crescido sempre desde então, mantendo outra característica curiosa: Luís Mendonça, vencedor no ano de regresso, apaixonou-se pela prova, sendo segundo nas seguintes edições, atrás do portista José Neves e do seu colega Rafael Reis, da Glassdrive-Q8.

Este ano, a primeira das provas da Global Media vai ser ainda mais difícil para o versátil corredor de Paredes, pelo seu percurso. O primeiro dia, com Barcelos a estrear-se na corrida, será para sprinters, mas o segundo abrirá com 20,3 km de contrarrelógio em Pinhel, o suficiente para fazer uma grande seleção. Ainda no mesmo domingo, a etapa de Trancoso terá a subida do Alto da Broca a 11 km da meta, o que pode fazer diferenças, mas a etapa decisiva será outra novidade: em Boticas existirá a subida de primeira categoria em Torneiros, a 9,7 km do final, podendo decidir a prova. A etapa final, novamente em Paredes, será mais acessível, mas o terreno sinuoso não garante um desfecho ao sprint.

Barcelos, Pinhel, Trancoso, Boticas e Paredes serão os palcos de um Grande Prémio de maior dificuldade, pois o contrarrelógio será mais extenso e a etapa-rainha terá a subida de Torneiros quase a fechar.

"Vitória no Grande Prémio O JOGO valeu convite da Festina"

"Lembro-me de, na primeira vez em que ganhei o Grande Prémio O JOGO, ter um convite para ir correr para a Festina", revelou Delmino Pereira, presidente da FP Ciclismo e ainda hoje o único a conquistar por duas vezes a corrida deste jornal, em 1990 e 1991. A equipa dos relógios espanhóis era na altura das melhores do mundo e ficou espantada com o transmontano da Recer-Boavista por um motivo curioso. "Eles trouxeram o Luc Suykerbuyk, que tinha feito um excelente lugar na Volta a Espanha, e ficaram impressionados por lhe ganhar", contou Delmino. O enorme neerlandês fora décimo na Vuelta, vencendo uma etapa, mas o português ficou para sempre nos axadrezados. "Não pude ir porque tive de fazer a tropa. Esse momento marcou a minha carreira", confessou.

Novidade: mulher como diretora



Crescendo nas etapas e na quilometragem, o 11.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc vai ter uma mulher como diretora de corrida, Ana Rita Vigário, novidade nas provas de ciclistas profissionais portugueses. Estes serão de 18 equipas, as nove Continentais portuguesas e outras tantas de sub-23, entre estas constando a espanhola Padrones Cortizo.

AS ETAPAS

22 abril > 1ª etapa: Barcelos-Barcelos >> 142,4 km - Av. João Paulo II (10h30 - 14h13)

23 abril > 2.ª: Pinhel-Pinhel (CRI) >> 20,3 km - Av. Dom José I (9h30 - 12h30*)

23 abril > 3.ª: Trancoso-Trancoso >> 79,3 km - Av. Heróis S- Marcos (16h00 - 18h03)

24 abril > 4.ª: Boticas-Boticas >> 168,4 km - Av. de Chaves (12h00 - 16h17)

25 abril > 5.ª: Paredes-Paredes 143,2 km - Parque José Guilherme (12h00 - 15h44)

*horário dependente do número de ciclistas



Equipas inscritas

Efapel Cycling, AP Hotels & Resorts Tavira, Glassdrive-Q8-Anicolor, ABTF Betão-Feirense, Kelly-Simoldes-UDO, Credibom-LA-Aluminios-Marcos Car, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Rádio Popular-Boavista, Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, Fonte Nova-Felgueiras, JV Perfis-Windmob, Santa Maria da Feira-Segmento d"Época-Reol, CCL-Matdiver-Anastácio Mendes & Mendes, Lda-Suplementos24.com, Porminho Team, Óbidos Cycling Team, União Ciclista da Maia, ACDC Trofa e Padrones Cortizo (Espanha)