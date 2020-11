"Venceu-se um obstáculo entre um elevado número de problemas com que os clubes se confrontam"

Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, satisfeito com a resolução do Conselho de Ministros desta segunda-feira que viabiliza a continuidade dos campeonatos não profissionais de várias modalidades

O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol aplaudiu esta segunda-feira a resolução do Conselho de Ministros em que a prática de modalidades no escalão sénior em Portugal passa a ser considerada atividade profissional, viabilizando a continuação dos principais campeonatos, mesmo havendo 121 concelhos considerados de elevado risco e que estão sujeitos a restrições em relação ao resto do país.

"Venceu-se um obstáculo no seio de um elevado número de problemas com que os clubes se confrontam", reagiu Manuel Fernandes, considerando a decisão "uma excelente notícia". "É o corolário do trabalho coletivo das federações de futebol, andebol, basquetebol, patinagem e voleibol. Mas é igualmente fruto de daquilo que têm sido as reivindicações das diferentes estruturas desportivas e agentes desportivos com particular referência às lúcidas e adequadas posições públicas assumidas pelo COP em nome das federações desportivas", reforçou o dirigente.

Porém, Fernandes defendeu que são necessárias outras medidas como as de apoio extraordinário aplicadas noutros setores, de modo a evitar que alguns clubes "reduzam drasticamente as atividades" ou "fechem portas".

O líder federativo apelou ainda à prevenção, sublinhando "é imprescindível a aplicação escrupulosa de todas as medidas emanadas da Direção-Geral de Saúde". "O desporto pode e tem que ser um meio para o combate à epidemia", defendeu.

Recorde-se que, por causa da limitação de circulação entre concelhos, os campeonatos não profissionais de várias modalidades pararam desde a última sexta-feira. No caso do basquetebol, ficaram por realizar-se as quarta e quinta jornadas da Liga Placard, que já estão a ser reagendadas e confirmadas com esta resolução do Conselho de Ministros.

Os primeiros encontros em atraso têm lugar já esta terça-feira: o Sporting recebe o Imortal às 16h00 e o FC Porto a Ovarense às 20h00.