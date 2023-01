Sporting tem reforço nas vésperas do clássico com o FC Porto

Leões e dragões defrontam-se este sábado, nas meias-finais da Taça Hugo dos Santos, em Gondomar.

O norte-americano Roderick Camphor, de 30 anos e 1,91 metros, é a mais recente aquisição do Sporting, que tinha uma vaga de estrangeiro em aberto no plantel desde a saída de DJ Fenner. Este saiu de Alvalade na sequência de um desentendimento com Travante Williams num treino, relatado a O JOGO, prosseguindo a carreira na Polónia.

Camphor chega proveniente dos gregos do Karditsas, encontrando-se na Europa desde 2014/15. Daí para cá, o base já jogou na Lituânia, Alemanha, Hungria, Bélgica, Polónia e Eslovénia.

O novo reforço chega a tempo da Taça Hugo dos Santos, que se realiza este fim de semana, em Gondomar. Nas meias-finais, os leões, que defendem o troféu, defrontam o FC Porto (14h30).