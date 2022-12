Derrick Fenner quer deixar Sporting: "Travante Williams agrediu-me"

DJ Fenner quer deixar o Sporting, dizendo sentir-se em risco desde o dia em que o colega lhe deu um soco e o desafiou para lutar na rua

Reforço do Sporting para esta temporada, depois de ter ficado associado à época em que o Imortal foi a sensação da Liga Portuguesa (2020/21), DJ Fenner está de saída de Alvalade. Os leões vão ter de fazer nova mudança no plantel, esta na sequência de um incidente num treino na semana que antecedeu o jogo com o FC Porto, entre o base e Travante Williams, como Fenner agora confirmou a O JOGO, que tentou ainda ouvir uma reação do Sporting, sem êxito.