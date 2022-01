Guardião do FC Porto em risco de falhar o Euro'2022 devido à covid-19

Mitrevski, guarda-redes do FC Porto, testou positivo à covid-19

Mitrevski, por agora em isolamento por causa da infeção, foi retirado da convocatória a dois dias do começo da prova. Contudo, o atleta portista ainda tem uma réstia de esperança em ir a jogo

Nikola Mitrevski, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto, que fora convocado para a seleção da Macedónia do Norte para disputar o próximo Campeonato da Europa, está em risco de falhar a competição por ter testado positivo à covid-19.

A Macedónia do Norte revelou, esta terça-feira, a lista final dos 18 convocados para a prova de seleções, que terá lugar a partir de 13 de janeiro, na qual o guardião não está integrado, sendo um dos cinco atletas infetados, conforme também detalhou o país.

Mitrevski tem, contudo, uma réstia de esperança em atuar no Campeonato da Europa pela Macedónia do Norte. Caso se apresente negativo em dois testes PCR de rasteiro, feitos com um intervalo de 24 horas, logo após cinco dias de isolamento, poderá, afinal, ir a jogo.

A Macedónia do Norte integra o grupo A do Euro"2022, juntamente com Dinamarca, Eslovénia e Montenegro. Os jogos serão disputados em Debrecen, na Hungria.