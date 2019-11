Champions: Sporting deixa fugir vitória em Espanha no último segundo

Empate a 32 golos em casa do Bidasoa Irun nada mudou. Derradeira jornada decisiva para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.

O Sporting empatou 32-32 em casa do Bidasoa Irun, em Espanha, e adiou para a derradeira jornada a decisão da qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.

O triunfo da formação leonina escapou no derradeiro segundo do encontro, quando a formação espanhola fez o golo do empate a 32-32, repetindo a igualdade de 30-30 em Alvalade, após Ivan Nikcevic ter falhado a hipótese de "matar" o jogo.

O Bidasoa Irun assegurou o primeiro lugar do Grupo C, com 15 pontos, enquanto o Sporting e os suecos do IK Savehof, que somam 12, irão decidir na última jornada, no pavilhão João Rocha, a 30 de novembro, a outra vaga de acesso ao "play-off" para os oitavos da Liga dos Campeões.

O Sporting entrou forte no jogo, bem defensivamente e eficaz nas ações de ataque; depois de ter feito 3-0, liderou o marcador, com o guarda-redes Aljosa Cudic imperial na baliza, até aos 8-6.

A formação espanhola reagiu e, com um parcial de quatro golos consecutivos, passou para a frente do marcador aos 10-8 e abriu a diferença para quatro aos 14-10, tirando partido de algum desacerto leonino.

Cinco golos consecutivos dos leões voltaram a colocar a equipa portuguesa em jogo, tendo o intervalo sido atingido com uma igualdade a 16-16.

O Sporting voltou a entrar bem no reatamento do jogo, com quatro golos marcados e apenas um sofrido (20-17), e retomou a liderança do marcador, já com o guarda-redes Manuel Gaspar em plano de destaque na baliza, até aos 23-23.

Até ao termo do encontro sucederam-se as igualdades, sem que nenhuma equipa conseguisse "descolar", exceção feita aos 31-29 e 32-30 favoráveis ao Sporting, em ambas as ocasiões com golos de Edmilson Araújo.

O final do encontro foi frenético, com o Sporting a desperdiçar a hipótese de alargar a vantagem para dois golos, por Ivan Nikcevic, a oito segundos, e o Bidasoa Irun a empatar a 32-32 no derradeiro segundo.

O cubano Frankis Carol, com nove golos, foi o melhor marcador do Sporting, enquanto no Bidasoa Irun foi Kauldi Yeregui o jogador em evidência, ao apontar oito.