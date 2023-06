"Se calhar no Dragão, o Félix ou outro jogador que tivesse jogado no Benfica ia ser assobiado..."

Declarações de João Palhinha após o triunfo de Portugal, por 3-0, na receção à Bósnia, sobre os assobios no momento da entrada de Otávio

Incidente com o Otávio: "Já tinha tido oportunidade de falar depois do que aconteceu em Alvalade [assobios a João Mário], é incompreensível, não sei o que mais dizer, cabe a cada um e olhar para si mesmo e mudar. Já disse o que tinha a dizer, cabe a parte das pessoas que estavam na bancada mudar. É um pouco de civismo, acho que temos de começar por aí, é triste obviamente. Quando falei da última vez, bem isto engloba-se nos três grandes. Se calhar no Dragão, o Félix ou qualquer outro jogador que tivesse jogado no Benfica ia ser assobiado, isto não é só num sítio. Passa-se a todo o lado, para tristeza minha assisto dentro de campo a estes episódios, tem de mudar. Estou a jogar num país em que estas coisas não acontecem, o civismo é bastante diferente no que diz respeito, mesmo as confusões dentro do estádio são muito diferentes. Por vezes, vamos buscar outras coisas lá fora e temos de começar a meter os olhos neste aspeto porque lá está, temos tanta coisa boa no país. Sou agora emigrante, tenho muitas saudades do meu país e valorizo as coisas boas que temos. É triste assistir a estes episódios."