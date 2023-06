"Se a seleção portuguesa me convocar no futuro próximo, logo se verá"

Jogo entre Geórgia e Portugal, para o Europeu de sub-21, deixa Karseladze expectante.

O confronto desta quarta-feira entre a anfitriã Geórgia e Portugal, do Grupo A do Europeu de sub-21, deixa expectante o futebolista luso-georgiano Jorge Karseladze, que se estreou recentemente pelo conjunto principal do Rio Ave, da I Liga.

"Será um jogo muito interessante, entre duas seleções muito aguerridas e que irão fazer de tudo para ganhar os três pontos. Obviamente, seria muito mais especial para mim se estivesse a jogar por uma delas. De qualquer forma, desejo o melhor das sortes a cada uma e espero poder ver ambas na final", partilhou à agência Lusa o defesa, de 18 anos.

Portugal, vice-campeão em título, arranca esta quarta-feira a nona presença em fases finais frente à estreante Geórgia, às 20h00 locais (17h00 no continente), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, em partida com arbitragem do norueguês Espen Eskas, que decorrerá à mesma hora do embate entre os Países Baixos e a Bélgica, os restantes adversários da poule.

"Estou à espera de um jogo bastante disputado. Portugal pode esperar por uma Geórgia muito agressiva e aguerrida, que certamente vai dar tudo para ganhar o jogo e que quer deixar uma excelente imagem perante os seus adeptos, até porque é a seleção anfitriã. Torcer por uma vitória de Portugal? Não direi isso. Estou a torcer pelas duas", assumiu.

Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das quinas precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, agendada para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.

"Portugal e Geórgia têm culturas bastante ricas e diversificadas. São dois países incríveis e que certamente valerá muito a pena serem visitados. Em termos futebolísticos, já são completamente diferentes. A Geórgia precisa de se desenvolver e de investir um bocado mais ao nível de treinadores e na formação, mas possui bastantes talentos em bruto por descobrir e espero que um dia eles possam vir ao de cima", observou Jorge Karseladze, ilustrando com o extremo Khvicha Kvaratskhelia, que foi campeão italiano pelo Nápoles.

O defesa direito voltou esta semana a Portugal, depois de ter somado as duas primeiras internacionalizações pela seleção georgiana de sub-19, que representou como suplente utilizado nas derrotas sofridas nos particulares com Azerbaijão (1-2) e Bielorrússia (0-2).

"Foi um sentimento de orgulho ter alinhado pela Geórgia. De orgulho e de gratidão pelos meus pais, família e toda a gente que me é próxima. Seria também um enorme orgulho representar Portugal, país no qual nasci e fui crescendo. Neste momento, fui convocado pela Geórgia e estou extremamente grato. Agora, se a seleção portuguesa me convocar no futuro próximo, logo se verá. Para já, agradeço à Geórgia pela confiança", terminou.

Filho de pais georgianos, Jorge Karseladze nasceu em Vila do Conde e percorreu todos os escalões jovens do Rio Ave, debutando pela formação sénior em maio, ao entrar nos instantes finais da derrota frente ao despromovido Paços de Ferreira (1-3) e no empate caseiro com o Famalicão (2-2), nas últimas duas jornadas da edição 2022/23 da I Liga.

Em 2022/23, a representação daquela antiga república soviética no escalão principal do futebol luso também esteve a cargo de dois internacionais AA, tais como o médio Giorgi Aburjania, do Gil Vicente, e o guarda-redes Giorgi Makaridze, do Marítimo.