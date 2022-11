Ronaldo foi o primeiro a subir ao relvado no arranque da preparação para o Catar

Apenas 16 jogadores estiveram no relvado esta segunda-feira

A seleção portuguesa de futebol realizou esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, o primeiro treino tendo em vista o Mundial do Catar, que tem início no dia 20. Cristiano Ronaldo, que está nas bocas do mundo após a entrevista concedida a Piers Morgan, foi o primeiro a subir ao relvado, tendo estado também à conversa com elementos do staff da seleção antes da sessão.

Durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, apenas 16 jogadores foram vistos no relvado: Dalot, José Sá, Rúben Dias, Cancelo, Vitinha, William Carvalho, André Silva, Rúben Neves, Otávio, João Félix, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Raphael Guerreiro, Rui Patrício e Pepe, além do já mencionado Ronaldo. Os restantes fizeram trabalho de recuperação, por terem jogado recentemente ou terem sido sujeitos a um esforço maior.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, acompanhou de perto os trabalhos, ao lado de Humberto Coelho.

Terça-feira, às 10h30, há nova sessão, sendo que 30 minutos antes um jogador irá falar aos jornalistas.

Na próxima quinta-feira, Portugal joga com a Nigéria em Alvalade, em jogo de preparação antes do arranque da prova no Catar. A partida tem início às 18h45.