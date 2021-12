Portugal sub-19 enfrenta Inglaterra, República da Irlanda e Arménia no acesso ao Europeu

Redação com Lusa

Apuramento para a competição dará direito a participar no Mundial de sub-20, em 2023, na Indonésia

A Seleção Nacional de sub-19, comandada por Rui Bento, ficou integrada, esta quarta-feira, no grupo 3 na Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa, contando com Inglaterra, República da Irlanda e Arménia como adversários.

Os grupos sorteados terão que estar concluídos até 29 de março (as datas e o país anfitrião ainda estão por definir), com os vencedores a juntarem-se à anfitriã Eslováquia na fase final do Campeonato da Europa, que decorrerá entre 18 de junho e 01 de julho.

As seleções que se apurarem para este Campeonato da Europa garantem, desde logo, um lugar no Campeonato do Mundo de sub-20, em 2023, na Indonésia.