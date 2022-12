Pepe regressa ao FC Porto com fratura no braço esquerdo

FPF explicou lesão do defesa, ocorrida na parte final do Marrocos-Portugal (1-0), partida dos quartos de final do Mundial'2022

A suspeita confirmo-se após a realização de exame complementar: Pepe acabou o Marrocos-Portugal (1-0) com uma fratura do cúbito do braço esquerdo. A informação foi dada pela FPF.

"Pepe sofreu uma fratura do cúbito do braço esquerdo durante o jogo da Seleção Nacional este sábado com Marrocos. O internacional português fez exame após o encontro numa unidade hospitalar de Doha que confirmou a suspeita de fratura", refere a federação.

O defesa-central regressa este domingo a Portugal, tal como toda a Seleção Nacional, pelo que vai apresentar-se lesionado no FC Porto.