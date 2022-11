Azar para a Seleção portuguesa: Mundial'2022 acabou para Nuno Mendes

Uma notícia triste para o lateral-esquerdo e para a Seleção portuguesa.

Nuno Mendes não vai jogar mais neste Mundial'2022. A notícia foi avançada pelo jornal francês L'Équipe e O JOGO sabe que tal corresponde à verdade.

O lateral-esquerdo do PSG saiu lesionado aos 41 minutos do Portugal-Uruguai (2-0) com queixas na coxa esquerda, ressentindo-se de uma mialgia de esforço que o tinha afastado do jogo inaugural, frente ao Gana.

O internacional português, de 20 anos, saiu do relvado a chorar, o que desde logo indicou um cenário negativo para o jogador e para a Seleção das quinas.