Fernando Santos: "Diogo Jota? Vou falar com ele, saber como se sentiu"

Fernando Santos, selecionador de Portugal, fez a antevisão ao encontro frente ao Luxemburgo, relativo à qualificação para o Mundial'2022.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Luxemburgo, de qualificação para o Mundial'2022, Fernandos Santos não garantiu se Diogo Jota vai ou não estar apto para ir a jogo, mas referiu que a probabilidade é "pouca". O avançado do Liverpool voltou a não treinar com a equipa, por estar a recuperar de uma lesão muscular.

"O Diogo [Jota] aumentou hoje a intensidade, mas não treinou connosco. A probabilidade de jogar com o Luxemburgo será pouca. Vou falar com ele, saber como se sentiu. Se tiver condição para participar, tudo bem, se não, não vamos correr o risco. Tomarei a decisão e será comunicada. Se não participar no jogo, seguirá para Liverpool. Os clubes querem ter os jogadores consigo", atirou o selecionador.