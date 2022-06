Bruno Fernandes refuta "altos e baixos" na Seleção: "O mister tem gostado..."

Declarações do médio de Portugal em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com a Suíça (agendado para domingo), relativo à segunda jornada da Liga das Nações

Altos e baixos na seleção? "Mas quem diz isso? Vocês [jornalistas]? Tenho sido sempre convocado e tenho feito parte de quase todos os jogos. Portanto, o mister tem gostado do que aqui tenho vindo a fazer, caso contrário não era aposta. No Sporting e no Manchester United tive números muitos e todos esperam que eu chegue à seleção e faça golos em todos os jogos. Estou aqui para fazer aquilo que me pede cada momento. Há jogos em que tenho de atacar mais e noutros tenho de defender mais. Depende da estratégia para cada jogo. Na seleção temos e encontrar o equilíbrio. Tenho feito um bom trabalho na seleção, onde estou desde 2017."

Postura da Suíça: "Se jogar, sabemos que Suíça tem jogadores muito agressivos e fortes fisicamente no meio-campo, mas tudo depende do momento do jogo. O mais importante para mim é fazer com que aqueles que estão à minha voltam estejam bem e eles vão fazer para que o meu jogo saia bem. Se jogar vou dar o meu melhor, caso fique de fora vou tentar passar uma boa energia para dentro."

Manchester United fora da Liga dos Campeões: "Desilusão por não estar na próxima época na Liga dos Campeões? Desilusão era se não pudesse jogar futebol. Obviamente todos ambicionam disputar a Liga dos Campeões. Estou na Liga Europa e, quando lá chegar, será para ganhar. Já perdi uma final e quero agora ganhá-la."