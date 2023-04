Xavi reage à goleada sofrida pelo Barcelona: exige dois craques e um é português

Xavi reuniu-se esta manhã com a cúpula do futebol do clube e deixou claro que para competir na Europa ao mais alto nível são necessários outro tipo de jogadores. Messi e Bernardo Silva são os desejados pelo técnico do Barcelona

Eliminados primeiro da Champions, depois da Liga Europa pelo Manchester United e finalmente da Taça do Rei pelo Real Madrid, com uma goleada sofrida em casa (4-0), o Barcelona e em particular Xavi defendem que são necessários jogadores de outro nível para competir nesses patamares.

Segundo o jornal Sport, Messi e Bernardo Silva continuam a ser os preferidos do treinador catalão, que quer dois craques para reforçar o plantel. Os dois nomes há meses que são alvos dos catalães, mas os acontecimentos antes descritos podem forçar o clube a esse investimento.

O objetivo é ter jogadores de alto rendimento em jogos de grande pressão, com experiência, para não deixar Lewandowski isolado nesse tipo de jogos.

Outros nomes em agenda são Gundogan, Vítor Roque e Íñigo Martínez, mas os dois nomes antes citados são os mais desejados.

Xavi reuniu-se esta manhã com o irmão Óscar, Mateu Alemany (diretor de futebol) e Jordi Cruyff (secretário técnico), na cidade desportiva do clube, para debater as debilidades da equipa que ficaram a nu com a derrota contra o Real Madrid e definir o plano para atacar a próxima época. A parte mais complicada de ultrapassar é a questão salarial, que já no início desta época tantos problemas deu aos catalães, que tiveram de antecipar receitas para poder contratar.