Simeone e a situação de João Félix: "Que fique claro que ninguém está acima do Atlético"

Treinador do Atlético de Madrid, em estágio da Coreia do Sul, foi questionado em conferência de Imprensa sobre a situação do internacional português

Como vê a situação de João Félix? "O mais importante é que nenhum de nós dentro da equipa é mais importante do que o Atlético. O Atlético é mais importante do que nós. Quando chegamos ao clube, há valores como compromisso, humildade, respeito... Até ao último dia temos de tê-lo, onde estivermos. Que fique claro, ninguém, mas ninguém está acima do Atlético de Madrid."

Griezmann e João Félix são os que os adeptos mais gostam. Quanto vai jogar cada um? "Tentaremos que os jogadores somem minutos para que ganhem ritmo de jogo. Também tentaremos dar às pessoas o que elas querem ver, com jogadores de nível como Griezmann, João, De Paul, Savic... Tentaremos nivelar para que a maioria deles tenha muitos jogos para o que está por vir."