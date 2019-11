Revelado o que Jorge Jesus disse no intervalo da final: "Quem estava no balneário viu"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, revelou que a vitória dos rubros-negros começou a ser construída aos 45 minutos.

Para Marcos Braz, presidente do Flamengo, a vitória do Flamengo na final da Taça Libertadores começou a ser construída durante o intervalo.

Numa altura em que os comandados de Jorge Jesus perdiam por 1-0 frente ao River Plate, a calma evidenciada pelo técnico português foi, de acordo com o dirigente, fulcral.

"Acho que vencemos o jogo no intervalo. Quem estava dentro do balneário viu o que aconteceu. Toda a gente com tranquilidade, mas muito preocupados com o 1-0 do River Plate. Porém, o Jorge Jesus sempre propôs que joáassemos com bola. Que com tranquilidade, viraríamos o jogo. Agora é comemorar, foram quase 40 anos sem conquistar um título da Libertadores. Espero que daqui para frente [o Flamengo] não fique tanto tempo sem ganhar", assinalou Marcos Braz, em declarações à Fox Sports após o apito final, antes de rejeitar ficar com os "louros" da contratação de Jesus:

"É importante lembrar que logo quando o Jorge chegou fomos eliminados da Copa do Brasil e houve aquele jogo do Emelec, em que perdemos por 2-0. Nesse período fomos muito questionados, disseram muitas coisas que não deviam ter dito, porque era necessário dar tempo ao trabalho do Jorge Jesus. Como ele mesmo falou, o Jesus sabe quem indicou. Mas quem o contratou foi o Flamengo, essa instituição histórica de 124 anos. Isso é o que conta. Ninguém sabe quem são os dirigentes daqui a 20 anos. Quem fica com a história é o clube", rematou.