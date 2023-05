Raphael Guerreiro deixa o Dortmund: "Nunca esquecerei a sensação de jogar neste clube"

Lateral português deixou uma mensagem nas redes sociais este domingo, um dia depois do fim da Bundesliga.

Um dia depois de ver fugir a conquista do título de campeão alemão, devido ao empate (2-2) do Dortmund frente ao Mainz, Raphael Guerreiro anunciou que vai deixar o clube, numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Após sete anos fantásticos, chegou a altura de me despedir de todos vós com muita tristeza.

As memórias que criei aqui ensinaram-me muito sobre mim próprio em campo, mas também me ajudaram muito a saber o que realmente amo no futebol. Fui sempre eu próprio enquanto aprendia e melhorava aqui e nunca esquecerei o carinho que recebi dos adeptos e dos meus colegas de equipa durante estes sete anos. Tive a oportunidade de jogar com jogadores fantásticos!", escreveu.

"Estas despedidas são obviamente as mais difíceis da minha carreira, tendo em conta a emoção que senti ao jogar neste estádio maravilhoso. Confiem em mim, nunca esquecerei a sensação de jogar neste clube e defender as cores do Dortmund", acrescentou.

Guerreiro, lateral de 29 anos, conquistou uma Taça e duas Supertaças na Alemanha. Em França, representou Caen e Lorient.

Agora livre no mercado, Rapahel Guerreiro tem sido apontado a outros clubes, como o Galatasaray, da Turquia.