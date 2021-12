Quatro clubes ingleses perguntaram por João Félix, dizem em Espanha

João Félix é baixa para o jogo com o Osasuna, no mínimo

Manchester United, Liverpool, Arsenal e Newcastle estarão interessados no avançado.

Na última terça-feira, o jornal AS noticiou que o futuro do português no Atlético de Madrid poderá ter os dias contados. Nesta quinta-feira, com os rumores cada vez mais intensificados, foi a vez da Cadena SER adiantar que já há quatro clubes interessados no jogador de 22 anos.

Manchester United, Liverpool, Arsenal e Newcastle seriam as quatro equipas dispostas a pagar pelo internacional português, tendo perguntado pela situação do ex-Benfica. Recorde-se que Félix custou 127 milhões de euros ao Atlético de Madrid no verão de 2019, quando deixou o emblema encarnado, onde marcou 15 vezes em 26 jogos na Liga portuguesa.

De acordo com a Cadena SER, a falta de minutos sob a orientação de Diego Simeone tem feito o agente do jogador, Jorge Mendes, perder a paciência e solicitar a saída do avançado. Tudo vai depender agora das propostas financeiras que chegarem. O facto, garantem, é que o português não deverá seguir em Madrid.