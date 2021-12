Em Espanha dizem que João Félix considera deixar o Atlético de Madrid

Jornal "AS" afirma que o futuro do português nos "colchoneros" poderá ter os dias contados, principalmente se o clube "cair" da Champions.

João Félix chegou ao Atlético de Madrid em 2019 com as expectativas em alta depois de uma grande temporada ao serviço do Benfica (20 golos e oito assistências em 43 jogos).

Golden Boy de 2019, o internacional português ingressou no emblema "colchonero" como a transferência mais cara da história do clube - 127,2 milhões de euros -, mas, apesar da esperança de que se tornasse a grande figura da equipa, Félix não conseguiu o lugar de destaque que se previa. De acordo com o jornal "AS", o jogador estará à procura de uma saída, mas o clube não a considerará, pelo menos por agora.

Ainda segundo o diário desportivo espanhol, o Atlético de Madrid não estará disposto a "desfazer-se" de João Félix por um valor muito inferior ao que pagou por ele, mas uma possível eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões [será discutida esta terça-feira, frente ao FC Porto], seria um duro golpe para os cofres. A venda do ex-Benfica, que procura uma equipa onde possa mostrar todo o seu potencial, aliviaria em grande medida este possível contratempo.

Desta forma, o futuro de Félix no Atlético poderá ter os dias contados, especialmente se "cair" da Champions. O entorno do jogador estará à procura de uma saída, mas o clube não a considera, pelo menos por agora.