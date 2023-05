Português envolvido num escândalo de agressão sexual nos Estados Unidos

Num caso que tem como figura central André Shinyashiki, avançado brasileiro do Charlotte, o nome de Nuno Santos também se viu associado à polémica, que tem por base uma acusação de agressão sexual a uma mulher de 23 anos.

Nuno Santos, médio português que representa o Charlotte, da Liga dos Estados Unidos (MLS), foi mencionado esta quarta-feira pelo jornal The Athletic num escândalo de agressão sexual que tem como figura central o colega de equipa e avançado brasileiro André Shinyashiki.

De acordo com a referida fonte, o médio, que passou em Portugal pelo Paços de Ferreira, Boavista, Moreirense, Benfica, Belenenses e FC Porto, não está presente no relatório policial do caso, que surgiu com uma acusação de agressão sexual a uma mulher de 23 anos, alegadamente ocorrida no dia 26 de fevereiro.

Ainda assim, o nome e a data de nascimento de Nuno Santos foram utilizados como base para a ligação do médio à polémica, que já levou ao afastamento de Shinyashiki do Charlotte durante as duas últimas semanas, com o treinador Christian Lattanzio a justificar a ausência com motivos pessoais.

É ainda referido que a investigação à polémica mantém-se aberta, mas sem novidades até ao momento.

A atravessar a sua segunda temporada nos Estados Unidos, Nuno Santos soma cinco partidas disputadas até ao momento em 2023.