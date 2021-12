Paulo Sousa está perto de ser oficializado e já há hipóteses para a sucessão

Presidente do Flamengo reuniu-se com o técnico em Portugal e espera anunciar hoje a sua contratação.

O Flamengo pretende oficializar a contratação de Paulo Sousa como novo treinador esta quarta-feira, dia em que os dirigentes da federação polaca vão reunir para analisar a situação do treinador português, cujo pedido para rescisão por mútuo acordo foi recusado.

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim viajou para Portugal e encontrou-se com Paulo Sousa, juntamente com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice e diretor do clube carioca, respetivamente e que já estavam em território nacional. No Porto, local da reunião, a cúpula diretiva rubro-negra e o português debateram o projeto desportivo para 2022, cuja início da pré-temporada está agendado para 10 de janeiro foi discutido. As conversas vão prosseguir até amanhã, sendo interrompidas depois devido ao fim de ano e retomadas logo a seguir. O contrato, esse, será válido por dois anos e já foi devidamente assinado.

No âmbito da planificação, um dos principais ativos do Fla é pretendido em Inglaterra. Gabigol, que marcou 34 golos em 2021, está na mira do Newcastle, que já terá avançado com uma proposta de empréstimo pelo ex-jogador que do Benfica. Este será um dossiê que Paulo Sousa, sucessor de Renato Gaúcho, e a estrutura do clube terão de acertar. Ao ser contratado, o técnico luso terá como missão guiar o Flamengo ao título nacional, que este ano foi conquistado pelo Atlético Mineiro e lutar pela conquista da Taça Libertadores, na posse do Palmeiras e que o Mengão venceu em 2019 pelas mãos de Jorge Jesus. De resto, a saída deste do Benfica (ver páginas 2-3) não desviou Landim do compromisso traçado com Paulo Sousa .

Em litígio com a federação polaca, o treinador, de 51 anos, cujo vínculo apenas cessaria a partir de março, caso não conseguisse a qualificação para o Mundial, via play-off, terá de indemnizar a federação polaca em 300 mil euros, valor avançado pela imprensa brasileira.



Advocaat e Nawalka para a Polónia

Ainda em choque com a decisão de Paulo Sousa e com tempo para refletir quanto à sucessão do português na seleção, como referiu o líder federativo Cezary Kulesza, o nome de Dick Advocaat foi avançado como candidato ao lugar deixado em aberto. O experiente treinador neerlandês estaria disposto a comandar a Polónia apenas no play-off de acesso ao Mundial e junta-se a Adam Nawałka como possibilidade. Selecionador entre 2014 e 2018, parece reunir maior consenso entre os dirigentes federativos da Polónia.