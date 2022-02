Oficial: Josué Sá emprestado aos israelitas do Maccabi Telavive

Central, de 29 anos, terá a quinta experiência no futebol estrangeiro e poderá ficar no emblema árabe a título definitivo a partir do próximo verão

Cedido temporariamente pelo Ludogorets (Bulgária), o defesa português Josué Sá vai alinhar, até ao final desta temporada desportiva (2021/22), pelos israelistas do Maccabi Telavive, atual terceiro classificado da I Liga de Israel.

"É uma honra estar no melhor clube de Israel. Ouvi coisas muito boas sobre o Maccabi, tem uma grande história. Vou dar tudo para retribuir a confiança", disse o jogador, citado pelos meios do clube.

O emblema sediado na costa mediterrânica do país árabe, que vai defrontar o PSV Eindhoven na próxima fase da Conference League, reservou a opção de, no próximo mercado de verão, ficar com o central de 29 anos a título definitivo.

O Maccabi Telavive será o quinto clube estrangeiro que Josué Sá vai defender. Saído de Portugal em 2017, ano em que terminou a ligação ao V. Guimarães, o central vestiu as camisolas de Anderlecht, Kasimpasa, Huesca e Ludogorets.