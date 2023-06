Notícia em Espanha: Bernardo Silva perto de acordo com clube da Arábia Saudita

Jornal espanhol Marca diz que o acordo está quase fechado, não especificando de qual clube se trata.

O nome de Bernardo Silva foi apontado à Arábia Saudita na segunda-feira e hoje o jornal espanhol Marca escreve que o acordo está praticamente fechado, não revelando, porém, qual é o clube que estará a negociar o jogador português.

O criativo do Manchester City tem contrato até 2025 e, de acordo com o The Athletic, dá prioridade a continuar na Europa, sendo que PSG e Barcelona são os mais fortes candidatos. Mas a proposta do futebol saudita chegou entretanto...

Rúben Neves também vai para aquele campeonato, para jogar no Al Hilal, e junta-se a Cristiano Ronaldo, que representa o Al Nassr.