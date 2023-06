Bernardo Silva tem proposta da Arábia Saudita

Jorge Mendes está a cargo das conversas. Proposta financeiramente muito interessante, revela o The Athletic

O futebol saudita está a atacar forte na Europa e Bernardo Silva também está a ser aliciado com uma proposta financeiramente muito lucrativa, adianta o The Athletic.

A publicação refere que o canhoto de Portugal e do Manchester City está a avaliar todas as propostas, que que dá prioridade a continuar na Europa, sendo que PSG e Barcelona são os mais fortes candidatos a receber o campeão europeu.

O empresário Jorge Mendes está a cargo das conversações. O meio não refere o clube interessado.

Bernardo Silva has received lucrative Saudi opportunity. Talks have taken place with Jorge Mendes, financial numbers discussed. 28yo Man City midfielder thought to favour Europe (#PSG & #FCBarcelona keen) but considering all options @TheAthleticFC #MCFC https://t.co/pn58C91JyH - David Ornstein (@David_Ornstein) June 19, 2023

Refira-se que depois de Ronaldo se mudar para o Al Nassr da Arábia Saudita, agora foi a vez de Rúben Neves (para o Al Hilal).