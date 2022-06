Jorge Jesus fala na possibilidade de contratar "quatro ou cinco jogadores"

Treinador português foi apresentado no Fenerbahçe e respondeu às perguntas dos jornalistas turcos.

Sobre Ozil: "O Ozil é um jogador conhecido em todo o Mundo. Teve o seu tempo, teve o seu espaço. Tem uma história bonita na Turquia, mas as ideias que eu tenho para a equipa e para o clube, vou segui-las exatamente consoante o final da época passada dele. O mais importante não é o treinador Jorge Jesus nem o jogador Özil. O mais importante aqui não é nenhum jogador do Fenerbahçe. O Fenerbahçe é que é importante. É a partir daí que monto as minhas ideias e que defino os jogadores para trabalharem comigo."

Contratações e mudanças no plantel: "Tenho a consciência das condições do Fenerbahçe para pagar aos jogadores. A escolha [na época passada] foi baseada nisso, em alguns jogadores não serem conhecidos no mundo do futebol, como aconteceu com o Miguel Crespo. Porque nem sempre conseguimos, vamos tentar contratar os jogadores que achamos que podem melhorar a qualidade do clube. Não viemos para fazer uma revolução no plantel, mas sim equilibrar o plantel, talvez com quatro ou cinco jogadores. Estes dias, reunimos com o presidente sobre esse tema. Vamos dentro destas semanas tentar adquirir os jogadores que são possíveis financeira e desportivamente para o Fenerbahçe."

Assinou um contrato de apenas um ano: "Não é novidade nenhuma para mim. Em todos os clubes que treinei fora de Portugal, assinei sempre por um ano. O primeiro ano é de adaptação para o treinador, para o presidente, para o clube. O mais importante não é estar seguro financeiramente, mas sim desportivamente. Se as coisas sortirem efeito, ficamos todos contentes e podemos renovar. Não é nada de novo o que estou a fazer no Fenerbahçe."

Pré-época e as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Champions: "Hoje o calendário das equipas em todo o Mundo não é fácil. As seleções, e a da Turquia vai ter três jogos, e alguns jogadores vão lá estar. Vamos trabalhar dentro do possível. O primeiro jogo do Fenerbahçe será super importante por ser das eliminatórias da Champions. Ainda o ano passado tive essa experiência. São jogos com equipas muito fortes, e temos de nos preparar para no dia 18 ou 19 de julho a equipa se apresentar num nível forte. Temos uma vantagem: os melhores jogadores não vão sair, a equipa vai-se manter quase toda dentro do que era, normalmente, a primeira escolha do treinador. Isso pode ajudar a nossa integração logo no primeiro jogo. Quanto aos jogos, nós temos projetada toda uma programação não só de treinos mas também de jogos. Estamos a apontar para, nas primeiras cinco semanas, fazermos seis a sete jogos. A melhor resposta que posso ter para os adeptos me acarinharem é vitórias. É esse o meu nome: vitórias do Fenerbahçe."