"O Flamengo paga, mas não manda nada", atira Jorge Jesus

O Estádio Jornalista Mário Filho, conhecido como Maracanã, é a casa do Flamengo, do Fluminense e do Vasco da Gama. O uso constante do tapete verde prejudica a qualidade de jogo e Jorge Jesus fez críticas após a vitória para a Libertadores.

Após a vitória por 3-0 sobre o Barcelona SC, do Equador, para a Taça dos Libertadores, Jorge Jesus considerou que o Flamengo foi um justo vencedor e que o adversário praticamente não teve oportunidades de golo. Mas a parte mais sonante da conferência de imprensa prendeu-se com as críticas do treinador português ao relvado do Maracanã, casa do Mengão, do Fluminense e do Vasco da Gama.

"O relvado do Maracanã não favorece as equipas que têm qualidade técnica, não favorece os jogadores do Flamengo. Não podemos jogar com a velocidade que queremos, o relvado não tem qualidade. Mas não podemos criticar quem é responsável pelo tratamento... aqui joga o Flamengo, o Fluminense, o Vasco... Não há relvado que resista. Mas não podem jogar três equipas no mesmo relvado. Nem duas", atirou Jorge Jesus.

Questionado sobre o que é que se pode fazer para melhor as condições do terreno de jogo, o técnico do emblema carioca disse que não sabe se há solução.

"O estádio não é do Flamengo. E para agradar a vontades políticas das equipas que jogam no Rio de Janeiro, põe-se mais equipas a jogar cá. Deviam até colocar os quatro grandes [os três mencionados e o Botafogo] para resolver a questão a nível político, mas não pode ser assim. Se quem manda no Maracanã é o Flamengo, então tem de mandar. Paga, mas não manda nada. É um problema que não sei se tem solução. É prejudicial para todos os que jogam", criticou.

O Flamengo partilha a liderança do grupo A da Libertadores com o Independiente del Valle, ambos com seis pontos.