João Félix treina à parte e não deve estar no jogo com o Manchester City

O internacional português estará lesionado

João Félix treinou à parte na última sessão de trabalhos do Atlético de Madrid, antes do particular deste domingo com o Manchester City, na Coreia do Sul.



Segundo o jornal "Marca", o internacional português esteve no relvado, mas acabou por treinar sozinho, devendo, por isso, falhar o encontro com os citizens.

Leia também Cristiano Ronaldo Vídeo: Ronaldo pede para não ser filmado e atira água ao operador de câmara Após o empate com o Al Shabab, encontro no qual viu um golo ser anulado por fora de jogo, Ronaldo estava desiludido e revoltado e a determinada altura pediu para não ser filmado, atirando água ao operador de câmara. [Vídeo Cabine Sport]

Já anteriormente Stefan Savic, jogador do Atlético de Madrid, companheiro de João Félix, havia referido que o português estava "com uma pequena dor".