"João Félix tem uma pequena dor, esperemos que recupere rápido"

Declarações de Stefan Savic, jogador do Atlético de Madrid, na sexta-feira

João Félix não saiu do banco na derrota do Atlético de Madrid, por 3-2, na quinta-feira, contra uma equipa com vários jogadores da K-League, na Coreia do Sul.

Agora, o jogador português também pode estar em risco para o duelo de domingo, frente ao Manchester City, devido a uma "pequena dor", referida por Stefan Savic na sexta-feira.

"João Félix e Morata? Essa situação é mais do clube do que dos jogadores. No balneário estamos contentes porque são importantes. Veremos se saem ou não. O João tem uma pequena dor e esperemos que recupere rápido e esteja connosco", afirmou o jogador colchonero.