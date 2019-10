Jorge Jesus ganhou, mas disparou: "Esse senhor tem de ir de férias para casa"

Declarações do treinador do Flamengo após a vitória frente ao Atlético Paranaense.

O Flamengo venceu em casa do Atlético Paranaense por 2-0, mas ainda sim nem tudo agradou a Jorge Jesus. O treinador português deixou reparos à arbitragem, sem esquecer o VAR, após o encontro da ronda 25 do campeonato brasileiro.

"Sabíamos que jogo ia ser difícil pela qualidade do Atlético, pelas condições do sintético, jogo completamente diferente. Já viemos preparados. Não vinha preparado para jogar contra duas equipas, contra o árbitro. Esse árbitro tem que ser penalizado. Não pode estar no próximo jogo para fazer outras asneiras. Esse senhor que tomou a decisão do VAR tem de ir para a casa de férias. Não pode passar impune. Não é só no jogo do Flamengo", disse, falando de um penálti assinalado na primeira parte, com 0-0 no marcador, mas revertido pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, após recurso ao VAR.

"Eu sou defensor do VAR, mas o protocolo tem que ser melhorado. Hoje está muito confuso e o VAR parece que quer apitar o jogo. Se for assim, nem precisa de árbitro. E o VAR não é para isso, mas sim para ajudar as decisões do árbitro. Hoje, muitos atrapalham. E o cartão para o Everton Ribeiro? Foi na lateral, uma falta normal, não tinha perigo nenhum... É muita coincidência o que estão a fazer ao Flamengo. Mas a gente continua na luta", disse ainda Jesus.