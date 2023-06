Italianos colocam Paulo Sousa na corrida para treinador do Nápoles

De acordo com a Sky Sports, o treinador português da Salernitana é um dos "candidatos principais" para a sucessão de Luciano Spalletti no campeão italiano.

A Sky Sports Italia avança este sábado que Paulo Sousa, treinador da Salernitana, é um dos "candidatos principais" para a sucessão de Luciano Spalletti no campeão italiano Nápoles.

A referida fonte menciona uma reunião ocorrida nas últimas horas entre o técnico português, que levou a Salernitana à 15.ª posição na Serie A, e Aurelio De Laurentiis, presidente napolitano, referindo que Sousa terá de decidir agora se irá manter-se no clube, com quem tem mais um ano de contrato.

Em todo o caso, o Nápoles terá de pagar a cláusula de rescisão do treinador, no valor de um milhão de euros, para contar com os seus serviços, a não ser que consiga chegar a um acordo alternativo com o presidente da Salernitana, Antonio Iervolino.

Na sexta-feira, Morgan De Sanctis, diretor desportivo da Salernitana, abordou a situação contratual de Paulo Sousa, dizendo que o timoneiro tem uma pequena janela temporal para decidir o seu futuro.

"Quando ele chegou em fevereiro, assinou um contrato válido por um ano, o que permite uma opção unilateral à Salernitana de renovar. Ao mesmo tempo, existe a liberdade de o treinador ter um pequeno espaço de tempo em que poderá decidir se continua a trabalhar connosco", referiu, em conferência de imprensa.