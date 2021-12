Fulham, de Marco Silva, empata com Bournemouth e segura liderança do Championship

Apesar de ter somado o terceiro empate seguido no Championship, o Fulham manteve o primeiro lugar

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, segurou hoje a liderança da II Liga inglesa de futebol, ao resgatar um empate 1-1 na receção ao vice Bournemouth, no jogo que abriu a 21.ª jornada da prova.

Em Craven Cottage, os cherries adiantaram-se no marcador logo no arranque do segundo tempo, aos 46 minutos, na sequência da bola de saída, com Dominic Solanke a marcar seis segundos após o árbitro apitar para o início da segunda parte.

Contudo, os cottagers conseguiram chegar à igualdade na fase final do encontro, graças ao primeiro golo de Abdul-Nasir Adarabioyo com a camisola dos londrinos, aos 84 minutos.

Apesar de ter somado o terceiro empate seguido no Championship, o Fulham manteve o primeiro lugar, com 44 pontos, mais um do que o Bournemouth (43), segundo colocado, que averbou o quarto encontro consecutivo sem vencer no segundo escalão do futebol inglês.