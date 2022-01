Danilo infetado com covid-19: é o quinto caso no PSG

O português Danilo está infetado com covid-19, juntando-se a Messi, Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala.

O Paris Saint-Germain informou esta segunda-feira que Danilo Pereira está infetado com covid-19. É o quinto caso no plantel, depois de Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala.

Desta forma, o médio português falha a deslocação ao terreno do Vannes, nos 16 avos de final da Taça de França.

Pochettino não conta ainda com Hakimi, Abdou Diallo e Idrissa Gueye, ao serviço das seleções, na CAN, e com o lesionado Neymar.