Bernardo Silva quer que o Barcelona avance rapidamente, dizem em Espanha

Desejo do internacional português é jogar no Barcelona e pede que os blaugrana se movimentem rapidamente com as negociações, para não ter de esperar até ao fim do mercado.

Bernardo Silva terá em mente a vontade de reforçar o Barcelona, mas não quer esperar muito tempo, desejando que o clube espanhol seja mais rápido nas negociações, ao contrário do que aconteceu nas duas últimas épocas. A notícia é avançada este sábado pelo jornal catalão Mundo Deportivo.

E o internacional português não quer esperar muito mais tempo por dois grandes motivos. Por um lado, porque tem outras propostas, do PSG e da Arábia Saudita, e quer ter tempo para decidir caso o Barça não concretize o negócio. Além isso, porque entende que o Manchester City precisaria de um substituto e não quer deixar os citizens com pouco tempo para ir contratar um reforço.

Quanto ao valor da eventual transferência, o Mundo Deportivo diz que o Manchester City pede 80 milhões de euros e quer receber o valor total no imediato, enquanto o Barcelona pretende um empréstimo de uma temporada, com cláusula de compra obrigatória no final - em causa está a tentativa de cumprir o fair play financeiro.