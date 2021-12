Adeptos do Spartak Moscovo apoiam Rui Vitória após nova derrota: veja o vídeo

Redação com Lusa

Um grupo de adeptos do Spartak Moscovo mostrou apoio ao treinador português Rui Vitória após a derrota por 3-0 ante o Sochi. O português acenou aos adeptos e agradeceu, numa altura em que a especulação acerca da eventual saída do técnico tem aumentado. A direção do clube russo vai reunir-se nos próximos dias para discutir o momento da equipa e a continuidade de Rui Vitória será discutida.

O Spartak perdeu 3-0 em casa do Sochi, no encontro de fecho da 18.ª jornada da Liga russa, com a formação da capital, treinada pelo português Rui Vitória, a seguir num modesto nono lugar.

O veterano médio equatoriano Christian Noboa (que foi expulso aos 65 minutos), de 36 anos, abriu o ativo na primeira parte, aos 28 minutos, da marca de penálti, e, apesar do esforço dos moscovitas em busca da igualdade, o marcador só voltou a mexer aos 89 (Popov) e aos 90+7 (Yusupov, de penálti), novamente para o Sochi.

Com a sétima derrota em 18 rondas, mais cinco empates e seis vitórias, o Spartak Moscovo é nono classificado, com 23 pontos, enquanto os anfitriões voltaram aos bons resultados, depois de três jogos sem ganhar, e são terceiros, com 31 pontos.

O Zenit lidera a Liga russa com 38 pontos, seguido de perto pelo Dínamo Moscovo, que tem 36.