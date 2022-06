Abel Ferreira: "Sinto-me perseguido pelos árbitros brasileiros"

Declarações do treinador do Palmeiras após o empate com o Atlético Mineiro.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou a zero com o campeão Atlético Mineiro, no jogo grande da nona jornada do Brasileirão, e com o treinador a dirigir fortes críticas ao juiz da partida, Wilton Pereira Sampaio. O português não gostou de um amarelo que viu depois de ter reclamado uma falta a favor da equipa que orienta e no final falou mesmo em perseguição.

"Eles [árbitros] fazem o melhor que sabem e o que podem. Eu só fico chateado porque ele mostrou-me amarelo quando eu disse que foi falta. Mais nada! E ele veio com aquela arrogância toda e mostrou-me o cartão. Depois, os do Atlético, insultaram o bandeirinha e ele não teve a coragem de dar amarelo", reclamou.

"Realmente começo a sentir que é perseguição. Sinto-me perseguido pelos árbitros brasileiros, especialmente por este senhor [Wilton Pereira Sampaio]. Não tenho nada contra ele, mas hoje senti intencionalidade na ação dele. Eu não quero que nos ajudem, só não quero que nos prejudiquem. Ele não marcou falta sobre o Piquerez, depois não marcou sobre o Rony. Então, eu pergunto: onde estão os critérios? E o quarto árbitro só me diz: 'É o Wilton, é o Wilton, é o Wilton...'. Não quero que os árbitros sejam protagonistas, eles não têm que ser. Não gostei da forma que ele me deu amarelo, e ele tinha que ter mostrado amarelo para o jogador que fez a falta, não para mim", vincou

"Ele veio com arrogância e intenção [de dar o cartão amarelo]. Depois, insultam o fiscal de linha e ele faz de conta que não viu. E se eu digo que o amarelo que levei contra o Juventude foi bem dado, hoje foi arrogância total do árbitro", defendeu, em declarações reproduzidas pela ESPN.

O Palmeiras tem 16 pontos e está a dois do líder Corinthians, de Vítor Pereira,