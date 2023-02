Tiquinho Soares é expulso e depois agride o árbitro. Veja as imagens

Antigo avançado do FC Porto e do V. Guimarães foi expulso nos descontos da segunda parte no Botafogo-Flamengo (0-1), com dois amarelos seguidos, e após ver o vermelho encarou o árbitro e deu-lhe uma cabeçada. Arrisca, certamente, uma sanção pesada.

Tiquinho Soares risque une grosse suspension...pic.twitter.com/aECXum35mP - BrasileirãoFR (@GarraCanarinha) February 25, 2023