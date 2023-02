Tensão no PSG: Luís Campos repreendeu equipa e Neymar e Marquinhos não gostaram

De acordo com o jornal L'Équipe, viveram-se momentos de alguma tensão no balneário do PSG ao intervalo do jogo com o Mónaco. O português Luís Campos terá descido para dar uma reprimenda aos jogadores e alguns não gostaram do que ouviram.

Não é muito comum o Paris Saint-Germain perder dois jogos consecutivos, mas aconteceu. E logo contra rivais. Depois da eliminação na Taça de França, ao perder por 2-1 com o Marselha, os parisienses foram batidos em casa do Mónaco, por 3-1, para a Ligue 1. E o ambiente não é o melhor no seio do grupo.

Segundo o jornal francês L'Équipe, no sábado, durante o intervalo da partida com o Mónaco, Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG, desceu ao balneário e repreendeu os jogadores, desagradado com a atitude da equipa na primeira parte (já a perder por 3-1). Pois bem, alguns jogadores não terão gostado das acusações de falta de empenho e agressividade, especialmente Neymar e Marquinhos.

De acordo com a publicação, a discussão subiu de tom após a reprimenda de Luís Campos.